投信投顧公會1日舉行第九屆第一次會員代表大會中通過修改章程等提案，並改選23名理事及7位監事，元大投信董事長劉宗聖順利當選投信投顧公會新任理事長。當選後劉宗聖有三感謝，一感謝會員同業、二感謝主管機關，三感謝前任理事長張錫。由於1日大會已修改章程可以指定至多3名副理事長，在理監事會議中，劉宗聖已指派3位副理事長，分別是第一金投信董事長尤昭文、富蘭克林華美投信董事長黃書明、萬寶投顧董事長朱成志，分別代表官股及本土投信代表、外資投信色彩投信以及投顧業代表，未來三位副理事長可以代表境內境外以及投顧投信，可以共同推動會務發展。

對於台股後市，劉宗聖不願意多談短線台股走勢，他表示，台股行情已走到現在情況，投資人應該理性看待台股基本面，短期台股一定有波動，但他所想的是如何壯大台股市場，未來如何吸引更多資金來發展台股市場，而非看短期台股漲跌。投信投顧公會1日改選後當選23名理事，包括黃書明、丁紹曾、陳明輝、劉宗聖、尤昭文、謝誠晃、張雍川、葉柱均、佘曉光、馬瑜明、段嘉薇、馬文玲、張浴澤、翁振國、唐德瑜、吳嘉欽、林欣怡、張一明、陳宏達、焦新、郭秀鳳、周輝啟、朱成志等人。七席監事名單是張錫、黃琡珺、王伯莉、蕭穎雋、黎方國、林柏裕以及董永寬。