疫情影響下，線上送禮成為台灣民眾的新趨勢。LINE旗下社交平台LINE禮物公布調查趨勢指出，一年來台灣用戶總共送出超過1,200萬個帶著禮物的聊天室訊息，在尖峰時段更有超過200萬用戶送出禮物咖啡，帶動「禮物咖啡」的整體業績年成長5倍。

LINE禮物表示，去年6月底轉型為社交送禮平台，適逢台灣新冠疫情三級期間，帶動「線上送禮」行為快速成長，一年來，已累積近400萬送禮用戶，更有高達1,200萬則裝著禮物的私訊透過聊天室傳送出去。此外，LINE禮物統計更指出，每5位收禮者中，就有1位用戶在收禮後成為送禮首購者，帶動整體用戶快速成長。

此外，LINE禮物去年同年9月推出的宅配功能，其自用、送禮的平均退貨率為0.38％，也較一般電商低。

統計台灣消費者行為，LINE禮物表示，民眾使用送禮平台的高峰較一般電商更晚，為深夜11點至隔日凌晨1點，該時段瀏覽人次是白天的2倍。平台前三名熱銷的禮品品項中，最受歡迎的類別為「美食飲品」，如餐券、咖啡券以及甜點禮盒等。

此外，LINE禮物平台過去一年引進了「美妝保健」與「流行生活」類，也瞬間登上民眾送禮選擇的第二、第三名，顯示出質感高、組合價格划算的禮品，也能提升消費者線上送禮的意願。

值得注意的是，咖啡是民眾不可或缺的日常飲品，LINE禮物從「禮物咖啡」出發，創造出用戶線上送咖啡的日常儀式感，帶動整體業績年成長率達5倍。過去一年的上班時段（早上9點～傍晚6點）共有超過180萬人送出「禮物咖啡」，凌晨0點至1點的一小時內，也有累積達21萬人次。

此外，LINE禮物發現，平台上用戶橫跨各個年齡層，且不同年齡層各有送禮考量，如X世代（40～59歲）主要送禮目的為聯繫關係，越年長者送禮人數遞減，但送禮單價最高。平台上送禮者最多為Y世代（25～39歲），超過五成佔比，且多集中在25-29歲的較年輕世代。

另外，Z世代（15～24歲）雖在各世代的送禮者中佔比最低，然而為拓展人脈，送禮頻次則最多。值得一提的是，65歲以上送禮者雖然只佔全平台的1.5％，但送禮費用遠高於Z世代3成，以包裝大器的禮盒型商品為主。