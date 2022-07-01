經救護人員檢傷後，王男僅因落水輕微嗆傷，意識清楚，後續交由消防人員送往淡水馬偕醫院救治。(翻攝畫面)

新北市三芝區今(1)日早上傳出有人發生落海意外，有名男子在後厝漁港散心時，竟不慎落海，所幸當時有海巡人員在巡港時發現，立即出動人力救援以及通報消防及警方，並協調漁港內「順O29」船筏協助將人救援上岸，所幸僅擦傷無生命危險，後續送往淡水馬偕醫院醫治。

該名69歲王姓男子疑似心情不佳，今早9時42分許獨自前往後厝漁港散步，不料竟不慎從燈塔下方的消波塊落海，幸好當時海巡署北部分署第八岸巡隊後厝安檢所的勤務人員在巡港時發現，立刻出動人員進行救援，同時通報第三巡防區指揮部及新北市消防局第三大隊三芝消防隊協處。

海巡人員抵達現場後，協調港內「順O29」船筏帶海巡人員前往救援，並將落海民眾救援上岸，經救護人員檢傷後，王男僅因落水輕微嗆傷，意識清楚，後續交由消防人員送往淡水馬偕醫院救治。

據了解，王男近期鬱鬱寡歡，獨自前往漁港散心也沒有讓家屬知道，王男妻子與其媳婦還是經警方通知，才知道他跑去漁港還落海，目前警方依規定自殺通報。

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