劉品言自曝已經3年沒量體重，體脂維持19。（PP塑崩未來褲提供）

《華燈初上》中飾演苦情「花子」的演員劉品言，近年在戲劇表現相當亮眼，戲約不斷，但她透露其實最想接到塑身服飾的工作，因為自己「不骨感」，所以能拿到服飾品牌代言會很開心，如今如願代言，也爽收7位數酬勞。

劉品言無奈透露，不管演出多少作品，外界關注的只有她的身材，每次受訪總是被問：「還要再瘦幾公斤？」她說，沒辦法對那些人說，關你們什麼事，所以當時非常痛苦，也總是為了角色需求而減肥，其實她心裡想問：「胖跟瘦到底與美不美有什麼關係？為什麼你的性感要套用在我的身上？」

儘管內心許多無奈，但年輕輕輕就出道的她，仍然為了大眾需求，不得不滿足大家對於「美」的期待，所以嘗試非常多方法瘦身，很長一段時間只吃青菜，不吃澱粉，所以脾氣很差，而且非常水腫。

不過隨著時代進步，大家越來越能接受多元的審美觀，她找到最有自信的樣子，現在每天的飲食以適量均衡為主。她也大方公布平時的菜單，早餐吃水煮蛋、水果、無糖燕窩；中餐及晚餐則是各種類型約一個手掌大的量，加上每週運動2天，「大概已經3年沒量過體重，現在體脂維持19。」她認為，不需侷限於骨感也能很性感，找到自己最舒服的樣子才重要。