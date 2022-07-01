美國證券交易委員會（SEC）多次警告，加密貨幣資產具有高度投機性，需要加以監管。有「失蹤加密女王」之稱的伊格納托娃（Ruja Ignatova）借早期投機狂熱的風潮，利用OneCoin加密貨幣騙局詐財逾40億美元（折合新台幣約1200億），如今被美國聯邦調查局（FBI）列為十大頭號通緝犯，且目前仍下落不明。

BBC報導，40多歲的保加利亞婦女伊格納托娃涉嫌利用一種名為OneCoin的加密貨幣騙局，詐騙投資人超過40億美元。2014年，她以自稱加密貨幣的OneCoin誘騙買家出售給更多人，稱會提供他們佣金。

聯邦調查局指出，OneCoin實則一文不值，且沒有受到其他加密貨幣使用的區塊鏈技術保護，「她利用加密貨幣早期的投機狂潮，完美策畫這場的騙局」。

伊格納托娃（Ruja Ignatova）利用假加密貨幣OneCoin詐財千億，遭FBI列頭號通緝犯。（圖／翻攝聯邦調查局網站）

2017年OneCoin被揭露是一個披著加密貨幣皮的龐氏騙局，美國政府簽署逮捕令，調查人員開始追蹤後，伊格納托娃卻突然失蹤，最後一次被看到是在2017年坐上保加利亞飛往希臘的航班，此後下落不明。

聯邦調查局發布10萬美元的通緝懸賞，尋求有伊格納托娃下落的一切線索。伊格納托娃2019年被指控八項罪名，包括電信詐欺、證券詐欺等，目前是聯邦調查局10大通緝犯之一。

聯邦調查局認為，伊格納托娃可能有高仿的假身分證，甚至以整型等方式改變外貌躲避追緝，甚至不排除已經不在人世的可能。