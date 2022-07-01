金門縣環保局將公開甄選臨時工3名，備取2名，每日薪資約為1344元(168元／時)，並享有勞、健保及勞退新制等保障，報名期間自7月4日起至7月8日止。

縣環保局表示，凡具中華民國國籍且年滿18歲以上、65歲以下，品德端正、無不良素行紀錄，且具勞動力足以勝任指派工作者均可報名。歡迎符合資格的民眾，前往環保局索取報名簡章，或至環保局網站下載。

環環保局說明，此次甄選臨時工3名，工作期間自錄取後迄111年12月31日止，主要工作內容為處理廚餘、廢保麗龍、加強街道清掃管理、環境衛生整頓等工作，若具有大貨車駕駛執照或鏟裝機、丙級以上鍋爐操作等相關技術士證並實際操作者，另有2000元專業加給，歡迎有興趣的民眾報名參加。

環保局提醒，有意報考者如本身已有漁保、農保或勞保，請自行確認是否可雙重加保，以免影響自身權益。報名期間自7月4日起至7月8日止，報名地點為金門縣環保局服務台，電話：082-336823。上班時間親自或委託他人將報名表送至環保局服務台，以郵寄報名及逾期不予受理。