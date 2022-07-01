劉冠廷（前）當護花使者背陳庭妮參加聯誼。（時創影業提供）

劉冠廷（右）遇見「情敵」林哲熹 。（時創影業提供）

熱播戲劇《愛情發生在三天後》其中陳庭妮的醜態被放上網議論，一切證據似乎都指向是被「好友」孟耿如陷害，近期升格人母的孟耿如將以「狠角色」姿態登場，直指閨蜜好友陳庭妮有「公主病」，並道出和陳庭妮的多年心結，孟耿如表示：「首次演出『類反派』，跟我本人形象很拉扯！」

孟耿如在《愛情發生在三天後》飾演個性壓抑且帶點腹黑的女主角好友荳蔻，她坦言很多時候不能理解角色的心境，尤其是愛記仇的個性，但她發現其實每個人內心都會冒出類似的想法，她只是透過角色把記仇的心態放大。導演馮凱和經紀人紛紛表示看到她在演出時露出「很兇的表情」，她表示沒有刻意設計動作，只是對表演特別專注，「眼神會比較銳利！」

劇中，孟耿如猛批陳庭妮飾演角色「幼竹」是公主病患者，對此陳庭妮自認該角色看事情的角度「太任性」，經常是「為了對方好」，卻出現意想不到的結果，「很多時候不能說她錯，但又覺得她怎麼會這樣做決定。」她笑言：「身邊總是有這種朋友，犯錯時你不會罵他， 因為你知道他根本沒有惡意！」她們這對閨蜜在戲裡對友情的掙扎，將令觀眾揪心不已。

此外，劉冠廷將在最新劇情首度遇見「情敵」林哲熹，直擊林哲熹對女友陳庭妮的深情守護，而陳庭妮和劉冠廷大學時代的美好回憶將持續呈現在觀眾面前，其中一幕陳庭妮因腿受傷拄拐杖參加聯誼，劉冠廷堅持當「護花使者」背著陳庭妮走，陳庭妮回憶拍攝過程，「當時腳真的被綁起來，只能把重心全壓在劉冠廷身上，結果一度要跌倒，我忍不住開玩笑說：『你是故意的嗎？』」顯示兩人的好交情。

她也表示，如果現實中有男生這麼做會很心動，「失去行走能力時，有人願意當你的『左右腳』，這種實際陪伴的行動很可愛迷人！」《愛情發生在三天後》於八大戲劇台每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台每周日晚間8點播出。