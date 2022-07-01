科技部科學園區審議會今日通過8件投資案，投資總額計33.42億元，包括生物技術的晶光科技、精密機械的奧地利商艾美斯電子束科技、光電的富昱晶雷射科技和萊凌科技，以及創新材料的勁鴻亮公司等。還有7件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資231.5億元。

萊凌科技申請於南科台南園區設立，投資金額為10億元，研發生產高功率光纖雷射引擎及其相關元件，與光纖元件製造設備。公司產品為瓩（kW）級光纖雷射應用技術，搭配增益光纖設計，可生產不同形式之光纖雷射，做為雷射切割、焊接、熱處理與積層製造等工業應用，產品技術獲得美商萊特爾科技公司專利獨家授權，為公司在新世代高功率光纖雷射市場，取得關鍵元件之設計開發及生產製造的能力，未來進駐南科園區後，將持續研發創新技術，為國內雷射應用開創新領域。

富昱晶雷射科技設立於新竹科學園區，投資金額2億元，主要產品為光子晶體面射型雷射、特殊應用雷射。富昱晶雷射科技為國立陽明交通大學技術轉移之新創公司，為國內唯一具有「光子晶體面射型雷射」研發、設計及量產製造能力之公司。光子晶體面射型雷射具有「無劈裂面」、「高功率輸出」、「遠場發散角小」、「高光束品質」與「後端模組整合性強」等優勢，可有效的解決目前3D感測雷達光源使用上的瓶頸，提升光學雷達對環境感測辨識度之能力並提升光學雷達感測距離，在3D感測應用領域極具發展潛力。