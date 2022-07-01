陸媒1日報導，A股上市的中國東航公告，和空中巴士（Airbus）在上海簽訂協議，向空中巴士購買100架A320NEO系列飛機。上述100架飛機計畫於2024年至2027年分批交付給中國東航，這100架A320NEO系列飛機的基本價格合計約127.96億美元。

香港信報報導，中國南方航空在上交所公告，向空中巴士購買96架A320NEO系列飛機，將於2024年至2027年分批交付，這96架A320NEO系列飛機的基本價格約122.48億美元。

中國南方航空擬透過業務營運、商業銀行貸款或其他融資方式，為這次購買的96架A320NEO系列飛機提供資金。

中國國航公告，公司及全資子公司國航進出口公司和空中巴士簽訂協議，向空中巴士購買64架A320NEO系列飛機。中國國航控股子公司深圳航空和空中巴士簽訂協議，向空中巴士購買32架A320NEO系列飛機。合計96架A320NEO飛機的基本價格合計約122.13億美元。