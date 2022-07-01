台電公司推動「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，利用既有德基、谷關水庫作為上下池，斥資263億元，擬打通約10公里的頭水隧道，並設置2部抽蓄水力發電機組、裝置容量達36.8萬瓩，年可發電4.5億度，預計2035年運轉，很有機會繼大觀、明潭後，成為國內第三座大型儲能設施。

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」自1997年起已規劃，後來考量電費成本而暫緩。去年捲土重來，目前進入二階環評，台電日前在谷關舉辦公開說明會，由副總經理郭天合主持。

台電指出，大甲溪水力系統有完整的慣常水力發電機組，從上游德基水庫，一路往下游經過5個電廠。上下游水庫水位落差可作為抽蓄機組的上、下池，是發展抽蓄水力非常好的地點，僅需搭配新建水路及發電機組等工程，即可成為一完整的儲能系統。

台電提到，該計畫不須新建大壩，以地下隧道方式興建長達約10公里的水路，且設施多位於台8臨37線通行管制區，無民眾居住及遊客自行開車進出，降低對環境及減輕對聚落住民的影響。

公路總局谷關工務段表示，打通隧道勢必有大量土方須往外運出，每天上百趟的車次，擔心對交通造成影響，不過，工務段會在民眾通行及台電施工情形下，達到兩者兼顧目標。

荒野保護協會台中分會副分會長謝國發表示，台電簡報內容不夠詳細，且如此大的工程說明會，卻未邀請NGO組織，相當可惜。台電指出，計畫案剛啟動尚未進行範疇界定，範疇界定會議完成後，才會進行調查等後續作業，屆時就會有完整說明。