近年串流平台興起，加上疫情影響，越來越多人選擇宅在家使用影音平台，其中以「Netflix」使用者為大宗，且該平台還會推出原創影集，都有不錯評價；而人氣影集《怪奇物語》第四季第2輯在1日下午3點準時上線，卻傳出Netflix似乎因此全台大當機，官方IG湧入大批怨言，「我們讓Netflix崩了」。

Netflix原創影集《怪奇物語》從2016年7月15日首播後，在全球造成熱烈迴響，也憑著高人氣目前以播出四季，官方更在今年宣布會拍第五季，但也會是最後一季；第四季第1輯在5月27日上映後，就一直霸佔熱門排行榜，第2輯在今日下午3點上線，意外製造驚人話題。

人氣影集《怪奇物語》第四季第2輯在1日下午3點準時上線，卻傳出Netflix似乎因此全台大當機，官方IG湧入大批怨言，「我們讓Netflix崩了」。(圖/ 摘自怪奇物語IG)

據悉，在《怪奇物語》準時上線後，全球劇迷迫不及待登入Netflix觀看，一度造成平台乘載不了，居然大當機，導致不少劇迷無法登入；許多人湧入《怪奇物語》官方IG和Netflix官方IG留言抱怨，「真的等不及了」、「Netflix崩潰了嗎？我無法登入」、「看來我們讓Netflix當機了」。

儘管《怪奇物語》第四季第2輯只有2集，加起來不超過4小時，但精簡地替本季緊湊又觸動人心的故事劃下揪心的句點，也讓劇迷更期待第五季，也捨不得將要和這經典劇集說再見。