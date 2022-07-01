美國一名35歲的女子與現任丈夫多年求子未果，絕望之際奇蹟顯靈，夫妻倆第一次產檢時得知同時懷有2對同卵雙胞胎時又驚又喜，連醫師也不敢相信。距離預產期還有16周，他們滿心期待4個寶貝的到來。

綜合外媒《時人》、《每日郵報》報導，來自麻州(Massachusetts)的35歲幸運人妻妮絲(Ashley Ness)與前夫生下1個女兒，現任工程師丈夫也與前妻育有3個孩子。夫妻倆最大的願望就是想擁有彼此的結晶，但多年求子不順遂，一路走來妮絲經歷4次流產，幾乎快要放棄希望。

絕望之際迎來肚皮有喜，得知肚子裡的寶寶竟是2對同卵雙胞胎，2男2女分配得恰到好處，妮絲興奮的差點暈過去，「我的生活很完整，從沒想到還能再懷孕，老天一次給我4個禮物，太瘋狂了。」超音波檢查結果也讓醫護人員傻眼，甚至走出診間上網google確認。婦科醫師表示，「這情況機率僅7千萬分之一，在高齡產婦身上相當少見，我執刀以來根本沒遇過，但這種感覺真的很棒!」

不久的將來一批足球隊等者夫妻倆照顧，目前除了努力工作賺錢，也在網路上發起募資計畫，新生命的加入需要新車、新房，還有更多額外的費用。即使負擔漸漸成重，但妮絲完全不後悔，甚至將它視為「奶奶遺留的禮物」。