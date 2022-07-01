為搶攻親子旅遊商機，台北文華東方酒店與台灣三麗鷗（Sanrio Taiwan Co., Ltd）跨界合作打造「大耳狗主題房」，並推出「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」住房專案，自7月2日至9月30日止每天限量三間的兩種主題房型，可在官網預訂，21坪的文華客房每房每晚13,000元+15.5%起，行政都會套房每晚25,000元+15.5%起，內容包括住宿、早餐，以及多款專為此住房專案設計的大耳狗喜拿限定禮品，入住賓客可完全沉浸在大耳狗喜拿超萌的氛圍，享受歡樂度假時光。

「大耳狗喜拿M.O.夏日假期」主題房設計，結合台北文華東方優雅細緻的歐式風格與大耳狗喜拿的可愛魅力，在寬敞的客房內以柔美粉藍色的大耳狗喜拿掛畫、專屬花禮以及雲朵抱枕點綴，在豪華的大理石浴室以及步入式衣櫥的鏡面上都能看到超萌的大耳狗身影，讓賓客全面享受和大耳狗喜拿的美好假期時光。此外，入住期間還可獲得專屬期間限定禮品，包含房內的大耳狗毛巾、馬克杯、玻璃水瓶、盥洗包，以及由文華餅房精心打造的大耳狗肉桂捲，全都搭配大耳狗喜拿X台北文華東方酒店限定圖素，退房後都能帶回家收藏。