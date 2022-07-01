70歲資深演員李立群近年把重心移往大陸，並定居上海，不過遇到疫情封城2個月，他也開始拍影片分享日常，卻意外爆紅，日前他預告上海解封後，就會回台灣過退休生活，今(1日)他也透露已經坐上高鐵離開上海。

李立群今更新抖音影片，透露自己正坐在高鐵上，從上海出發前往廈門，約6小時才能抵達，他也分享回家心情，「昨天在整理行李的時候，心中從來沒有過的一種離情依依的惆悵，現在上高鐵了，心情又換了，換成一種歸心似箭的感覺」。

不過因為現在機票非常不好買，沒辦法馬上坐飛機回台灣，還要折騰2天才能搭機，這兩天就先到廈門放鬆心情，「把回家的步子拖得稍微長一點點，總而言之，都是我渴望的事情，我渴望回家渴望很久，然後我在上海時間長了，所積累的情感又不一樣，人的七情六慾就是這麼不穩定」。

他最後也感謝大家對他的關注，之後還是會繼續拍抖音影片。李立群之前透露，自己演藝路走來都很順遂，從參加話劇社開始演戲演到70歲，差不多可以退休了，「今年解封完了，我就回台灣退休了，做一個養老的老人，在山裡頭射箭、種菜、養貓」。