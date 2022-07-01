「美聯社」1日報導，在燃料洩漏引發嚴重民怨、導致夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）附近的美國海軍紅山（Red Hill）油庫被下令永久關閉後，該軍種公布調查報告，稱燃料洩漏是因為一連串的管理不善和人為失誤導致。

美國海軍6月30日公布調查報告指出，紅山油庫的管線2021年5月6日在操作人員失誤下發生破裂，導致2.1萬加侖（約8萬公升）燃油在儲存槽之間的輸送作業中洩漏。但該設施官員當時卻以為僅有1618加侖（約6125公升）洩漏，且成功回收約1580加侖（約5981公升）。

其實大部分洩漏的燃油都進入紅山油庫消防管線，讓後者出現鬆垂的現象。 同年11月20日，一輛貨運車撞上了下垂的消防管線，導致2萬加侖（約7.57萬公升）燃油洩漏。由於該區域本不應存在燃油，因此當地缺乏相關處理設備，也錯估回收作業的成效，導致附近供水系統最終遭到約5000加侖（約1.9萬公升）的燃油汙染。

美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）上將表示，官員們在意外發生時並未做出最壞的假設，導致忽視了事故的嚴重性；他還強調，美國海軍不能假設紅山油庫是「特例」，應進一步檢查位於全球各地的48個美軍燃料儲存設施。

《海軍時報》（Navy Times）先前指出，紅山地下油庫能容納達2.5億加侖（約9.5億公升）的燃油，是美國1943年建成的地下加固油庫，目的是降低珍珠港在空襲中的脆弱性，多年來持續為穿越太平洋的軍艦和軍機提供燃料。但2021年洩漏事件導致部分民眾出現身體不適，美國海軍初期的處理方式又過於緩慢和不透明，引爆當地民怨。最後美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在2022年3月下令將該設施永久關閉，相關作業最快可能於2024年完成。