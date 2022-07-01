芙蓉、艾利雙颱與台灣保持一定距離，不會帶來直接的威脅。（圖／翻攝自氣象粉專天氣風險 WeatherRisk）

周末受低壓帶影響，水氣增多，南部地區及恆春半島整天不定時有短暫陣雨，北部及東北部地區的降雨則以午後雷陣雨為主，下周二（5日）起降雨範圍再擴大，中南部及東南部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生機率，下周六（9日）起雨勢逐漸趨緩，回到標準的夏季型態。

中央氣象局表示，明（2日）受低壓帶影響，水氣增多，南部地區及恆春半島整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，中部及花東地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，午後各地山區也有局部較大雨勢發生機率，而類似天氣將持續至下周一（4日）。

溫度方面，明天清晨各地低溫為25、26度，白天中部以北地區高溫為32、33度，其他地區高溫約30、31度，沒下雨時感受上較悶熱。

1日、2日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

下周二至下周五（5日至8日）持續受低壓帶影響，加上環境以西南風為主，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東部地區亦有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨的天氣。

至於芙蓉、艾利雙颱的影響，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，南海上的颱風芙蓉向西趨向海南島前進，東南方洋面上的颱風艾利則向北往那霸前進，與台灣保持一定距離，不會帶來直接的威脅。

不過隨著雙颱移動，周末台灣將落在一個相對氣壓較低的範圍中，降雨不再只侷限於午後，甚至午後搭配熱力作用的加強，各地降雨都有機會再更顯著一些，而這樣的天氣型態將一路延續至下周五，預估下周六起隨著太平洋高壓再度西伸增強到台灣來，降雨才會有所趨緩，回到標準的夏季型態。