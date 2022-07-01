大型社死現場！臉書「姆士捲」粉絲頁日前分享網路趣聞，也提到自己多年前在竹科上班時，晚上1人加班在辦公室欣賞「日劇」，電腦沒電後他就回家，沒想到隔天上班一開機「整間辦公室迴盪著高潮聲」，讓他徹底感到尷尬，笑說當下慌張到差點把電腦拗成兩半。

臉書粉專「姆士捲」日前分享1則趣事，他日前回憶多年前在竹科上班時，某天較晚下班，決定在公司看「日劇」（成人片），當天筆記型電腦看到沒電，他以為已經關機，殊不知只是待機，隔天上班時電腦馬上播放出前晚的影片聲音，「整間辦公室迴盪著高潮聲」，他當下慌張到差點把電腦拗成兩半。

臉書「姆士捲」提到自己多年前在竹科上班時，晚上在辦公室欣賞「日劇」，電腦沒電後他就回家，沒想到隔天上班一開機「整間辦公室迴盪著高潮聲」。（翻攝自臉書粉專「姆士捲」）

「姆士捲」說當下只能裝忙、裝聽音樂，一整天都不敢與同事對到眼，「雖然那時不知道可以移民波蘭，但也是在心中默默劃好機位」，還奉勸大家一定要確實關機或接上耳機，他事後還留言補充當天他難得與唯一一位女同事有說有笑地走進公司，後來一切都變了樣。

其他網友紛紛笑翻留言「你都講出來了，這下子連不知道的人都知道了」、「男生們不會嘲笑他，會給他一個微笑」、「我曾經在朋友家聊天聚會，她老公走進廁所，沒多久外面的藍芽音響響起『日劇』呻吟聲」、「是誰啊～偷開我筆電看謎片，是你嗎？哈哈哈（裝傻模式全開）」、「此番號將成為永遠刻在心底的數字」。