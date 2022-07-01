東部再震！蘭嶼規模4.8地震 高雄市有感 21:472022/07/01 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘭嶼發生規模4.8地震，高雄市區也有感。(圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東南部海域晚間9點32分發生規模4.8地震，震央位在台東縣府南南東方69.9公里處、蘭嶼旁邊，地震深度21.4公里。最大震度蘭嶼4級、屏東縣滿州3級、高雄市1級。 柯志恩出征高雄「全力以赴」 好友說話了 8億海上皇宮1350萬元拍出 債權人抗議 菲律賓呂宋島附近地震 規模6.0 #蘭嶼 #地震 #高雄市 #東部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄市警察局長接任人選？黃明昭：再跟長官、地方協調 15:582022/06/30 社會 王淺秋爆藍軍高市長內部民調 「這人」和陳其邁差距很小 21:462022/06/30 政治 在美置產柯志恩遭攻擊 陳其邁強調：高雄是他家 11:192022/07/01 政治 跟張亞中有過溝通？ 柯志恩親曝答案 13:182022/06/30 政治 國民黨差點就能贏高雄？王淺秋驚爆「民調內幕」 網崩潰了 10:232022/07/01 政治 台灣攜手土耳其紅新月會 合作賑濟阿富汗地震災民 12:542022/07/01 生活 秀深耕港都決心 拚反客為主 04:102022/07/01 政治要聞 民間參與公共建設 上看2400億元 04:102022/06/30 財經焦點 他驚爆藍高雄市長民調「10大疑點」 網哭喊：至少輸50萬票 07:482022/06/30 政治 品觀點│離楠梓產業園區最近 左營運動中心今啟用 14:012022/07/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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