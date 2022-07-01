咖啡業界的「黑馬」、目前全台連鎖店數達76家的「HWC黑沃咖啡」拚展店，不僅積極布局東南亞咖啡市場，台灣市場也展開異業結盟的展店策略！繼台北內湖店之後，中台灣首家結合「UCity Wash悠洗智能美式洗衣」的黑沃咖啡複合店，6月底插旗台中烏日高鐵特區林新醫院商圈。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，黑沃咖啡積極布局東南亞咖啡市場，繼東南亞第一站越南展店之後，今年3月順利進軍馬來西亞，預計2022年底前，在馬來西亞一口氣拓展15間黑沃門店；此外，今年底前，也將插旗東南亞第三站汶萊新市場，一步步在東南亞精品咖啡市場擴大事業版圖。

此外，看好台中烏日高鐵特區是中台灣唯一擁有三鐵共構的區域，軌道經濟是房地產趨勢話題之一，隨著烏日高鐵特區居住人口不斷成長，帶動越來越多年輕族群湧進形成新興經濟生活圈，黑沃咖啡中台灣首家複合店就落腳在烏日高鐵特區林新醫院商圈，未來也將進一步將複合店經營模式拓展至其他縣市，可望帶入更多的新客源。

黑沃咖啡台中烏日榮和店加盟主張婉柔表示，黑沃咖啡結合「Ucity wash悠洗智能美式洗衣」，顧客在等候洗衣的1.5小時至2小時的空檔，就可以走進黑沃喝咖啡；而到黑沃喝咖啡時，也可以順便到悠洗自助洗衣，可說是一舉兩得。張婉柔說，自6月24日開幕以來，尤其是下午過後與周末假日生意特別好，對烏日高鐵生活圈頗具信心。 此外，黑沃烏日榮和店也獨家新增輕食類商品，品項包括烘焙麵包類-起司牛肉、烘焙麵包類-羅勒雞肉等等，甜點類有熱門的檸檬戀人、原味重乳酪及檸檬撞奶等，共有13項餐點，推出以來頗受高鐵在地客的青睞。黑沃咖啡表示，輕食類商品未來將逐步擴展到黑沃全台門店，讓消費者喝咖啡時有更多輕食類餐點可選擇。

速喜樂洗衣科技開發公司營運長龔婷甄表示，旗下有「U-Wash速喜樂美式自助洗衣」、「Ucity Wash悠洗智能美式洗衣」兩個品牌，目前台中以北共有12家直營店。其中，「悠洗」走複合式店面，首家複合店去年7月進駐全聯台北內湖瑞光智慧超市，第二家複合店就是黑沃台中烏日榮和店，均採24小時開放式經營；而「速喜樂」品牌是美式自助洗衣店，今年正式啟動加盟體系，預計今年底前開放10家加盟店。

值得一提的是，黑沃咖啡歡慶烏日榮和店正式開幕，即日起至7/31，凡點購門市任一飲品，輕食類餐點可享85折優惠。