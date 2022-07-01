迎接夏日旅遊旺季，知本老爺酒店推出夏季住房專案「未來樂園 Future Land──幻想台東未來式！」，除五星住宿、極品風呂和滑水道設施，知本老爺更打造出極具未來感與驚奇趣味的互動投影遊樂空間，邀請住客踏上一場星際冒險，創造與眾不同的住宿體驗，即日起至8/28日期間入住，雙人行一泊二食每晚7,900元+10%起。

夏季住房專案期間，知本老爺二樓會議室將化身五光十色的未來樂園，輪播多種互動投影遊戲！體驗者能夠在「漫遊銀河系」裡，和不斷跟隨腳步的流星穿梭浩瀚銀河；並在炫光十足的宇宙足球場上，用腳控制不停飄移的虛擬星球，進行射門或防守，展開刺激的「星際足球賽」；或是將佈滿銀河系的太空人踢飛，發現隱藏的星際飛船，一起「飛向老爺宇宙」。

在「海底異想世界」裡，體驗者更可以揮灑創意，在著色紙上為海底動物塗上喜歡的顏色，經特殊設計掃描，獨一無二的小魚、水母或海龜就會立刻出現在投影牆上，還能和體驗者一起合影，紀錄精彩時刻。「Little Brian 螢光塗鴉派對」DIY 體驗活動於每日 11:00-12:00 準時與住客同歡！使用英國 LittleBrian 可洗式無毒螢光色水彩棒，在白色或黑色的圖畫紙上自由創作，再以紫光手電筒照射，就會在黑暗中發出未來感十足的炫彩螢光，引領大小朋友走進五彩繽紛的未來世界。

除新穎奇幻的互動投影遊戲體驗、繽紛炫彩的螢光塗鴉派對，知本老爺最讓人期待的2022小頭目夏令營「農事小職人」也已正式開放報名！小朋友們將變身農事小職人，自己動手採鳳梨、製作鳳梨冰棒、操作翻土機、和稻草人一起守護稻田、吃古早味大碗公飯，親近作物和土地，體驗田園生活樂趣。