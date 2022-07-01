台股再陷多殺多地獄，連除息行情也失靈，但在市場一片看空聲中，於1日除息的芮特-KY（6514）卻逆勢拉出秒填息行情，惟不敵台股走弱，芮特-KY除息行情只紅了上半場，幸運全數填息的張數僅15張，僅占1日總成交量274張的逾5％。

芮特-KY除息行情於1日登場，在下半年前景看好下，芮特-KY並未如其他個股一般在除息前一個交易日就湧現棄息賣壓，從而激勵一日的除息行情順利開航，1日開盤即衝高至63.3元，以除息參考價59.7元、息值3.2元換算，填息幅度達112.5％，不過好景不常，隨著大盤走弱，芮特-KY股價也由高點滑落，10點30分更一舉由紅翻黑，終場更以最低點56.8元、下跌2.9元作收，由全數填息到倒貼息2.9元只在一日間。

芮特-KY4月因遭逢上海封城，全月的工作天數僅一天，致營收急縮至7,099萬元，惟在遞延訂單發酵下，芮特-KY5月營收順利回歸常軌，重新站上7千萬元。

芮特-KY表示，由於5月仍有供應鏈不順的問題，遞延訂單的效應在5月並未全數發揮，部分遞延訂單將遞延至6月，甚至7月出貨。

受惠於遞延訂單發酵，再加上下半年訂單能見度還不錯，芮特-KY對下半年樂觀以待，法人指出，今年網通廠的訂單能見度都不錯，影響業績好壞的關鍵還是在於料況，如果芮特-KY近期的料況可以逐步恢復到停工前的狀況，下半年營運更勝上半年難度應不高。