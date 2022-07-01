7月份燃料費登場，精打細算的您，準備好高回饋的信用卡了嗎。使用華南銀行嘟嘟房聯名卡，繳納汽機車燃料費，除享有免手續費、燃料費0.5％現金回饋等基本回饋外，最高還可享新臺幣100元刷卡金回饋，且單筆稅款達3仟元再享3期分期0利率（需登錄）優惠。

嘟嘟房聯名卡除了燃料費優惠外，基本權益也規劃了汽機車駕駛人最需要的加油、旅遊及嘟嘟房臨時停車費權益，只要持卡符合當期帳單一般消費2仟元資格，就能享有加油、旅遊消費5％現金回饋及嘟嘟房臨時停車6折優惠，且於111年12月底前至台亞加油站或全國加油站都能再額外享有汽油每公升最高1.2元降價優惠，以加油1,000元、飯店住宿5,000元及200元嘟嘟房臨時停車費為例，至少就能享有300元刷卡金並省下臨時停車費80元優惠。

為迎接暑期旅遊旺季的到來，華南銀行特別企劃「華南大玩家，FUN遊世界趣」活動，於111年7月至9月持華南銀行信用卡至國內旅行社、飯店住宿、訂房網及指定五大航空累積消費滿額，最高就能獲得1,000元超商現金抵用券或行李箱（需登錄），且於111年12月底前持華南銀行信用卡至可樂旅遊訂購高鐵假期全系列商品，輸入指定優惠代碼（HNCBTHSR95）就可享有95折優惠。