華南金控為響應國際永續倡議及達成財政部對公股金融事業ESG倡議平臺之規劃時程，於7月1日簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，宣示落實永續經營的決心。極端氣候事件等氣候變遷相關風險皆為全球主要面對風險，其影響不分你我，是各國必須面對的嚴峻課題。為落實永續發展目標、強化企業社會責任及持續關注國際企業永續發展趨勢，華南金控於2022年將企業社會責任(CSR)委員會改組為永續發展(ESG)委員會，貫徹各項ESG規劃，推動各項低碳作為以提高資源使用效率，不僅降低營運成本，更減少金融活動與服務對環境之影響。

為落實政府提出「綠色金融行動方案」引導金融業資源挹注國內綠能產業發展，以環境友善、永續經營為己任，透過ISO相關認證並取得綠建築、推動電子帳單、持續推動ESG指標連結貸款、綠色融資、發行綠色債券等，致力於日常營運落實環境保護。簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)為華南金控繼華南銀行簽署赤道原則後，邁向永續發展之另一重要里程碑，華南金控除善盡企業社會責任，亦積極回應社會的要求及期待，實踐國家2050淨零排放目標。