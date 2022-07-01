疫情改變民眾的生活習慣，加速企業數位轉型，根據人力銀行最新調查，企業對資訊/資安工程師、數位分析工程師等人才求賢若渴，顯見數位轉型浪潮勢不可擋。元大金控掌握數位金融科技發展契機，積極發展各項創新業務，適逢畢業季到來，元大金啟動史上規模最大的萬人海選徵才計畫，招募資訊＆數位金融、業務、企劃、法律等四大類新血，只要對金融、證券領域有興趣，7月20日前都可投遞履歷，挑戰百萬年薪，歡迎各方人才加入元大，共同開創不一樣的未來。

透過萬人海選徵才計畫加入元大的新進人員，將展開一系列培訓課程，輔導考取必要證照，培訓課程從現況介紹到未來展望、從理論到實務，循序漸進厚實金融知識與實戰經驗。第一階段的通識訓練介紹集團各公司核心業務、金融監理與法令遵循，建立對金融業的基礎認識與通盤了解；第二階段進行實務淬鍊，由資深員工帶領新人進階學習專業技能並實際執行各子公司重要專案，累積證券、銀行、人壽、期貨、投信等多元的產業實務經驗。元大金控長期深耕台灣，旗下事業線互補、整合，秉持創造客戶財富、增進員工福祉等核心價值，落實全面驅動成長的經營策略，公司與員工齊心服務客戶、創造營運績效，公司大方發放獎金與員工共享獲利成果。

元大金控2021年平均員工薪資(薪資及獎金)達204.3萬元、連續2年位居金控之冠，並寫下金控業平均薪資最高紀錄；平均員工福利費用達231萬元(薪資、獎金、福利及保險)，同樣名列金控業之冠，摘下雙冠王的榮耀。元大金控以客戶為先、以員工為念，全員一心共創營運績效、每天都比昨天的自己更進步，實踐「強大是一種習慣、共好是一種態度」真諦。

金融業薪資獎酬福利結構與科技產業大不同，薪資獎酬採多方組合方式，包含底薪、伙食津貼、專業津貼等固定月薪，以及業務銷售獎金、非業務人員團體績效獎金、員工持股信託(每月定額補貼購存公司股票)、員工酬勞(公司年度獲利分紅)等豐厚的獎酬，全年薪獎福利可達18個月以上，依公司獲利還有向上空間；輔以休假、勞健團保、退休金、員工社團、文康活動、健康檢查、員工協助方案等多元福利制度，致力提供員工身心健康、生活平衡、穩健發展專業的優質工作環境，金控及8家子公司全數獲得衛生福利部「健康職場認證標章」、金控及5家大型子公司均獲得教育部「運動企業認證」。

面臨金融科技多元應用場景及少子化帶來勞動力短缺等種種挑戰，元大金控一方面大舉徵才招募新血、一方面持續深化培育員工多元職能，善用集團完整的金融版圖，提供員工永續發展專業的機會，在短時間內獲得顯著專業成長與薪資成長，2021年共有1,813位同仁(占員工16.4％)獲得跨功能/部門職務轉調發展機會、89人獲得跨公司/跨產業的職務歷練及發展機會、集團部級以上主管96.3％是透過內部轉調或晉升而擔任現職。

集團職務平行轉調或垂直晉升的管道多元暢通、薪資競爭力更領先同業。元大金控為證交所臺灣高薪100指數成分股之一，彰顯元大在員工合理薪酬、獲利回饋員工的努力受到肯定，連續獲頒「亞洲最佳企業雇主」。