本土疫情降溫，不過每日確診數仍然上看萬人，台北市議會已有超過5分之1的民代染疫，今晚無黨籍市議員林亮君也自曝確診消息，必須隔離至7月8日，但服務處仍保持正常運作。

林亮君稍早在臉書透露，今天傍晚因為喉嚨異常癢痛及畏寒，做了快篩，呈現陽性。稍早經診所醫師視訊診療判定為確診。依照目前的防疫相關規定，我開始在家進行居家照護隔離。

林亮君說，剛剛也已通知3日內有近距離接觸的朋友，提醒大家留意自身健康，進行自我健康監測，有症狀請做快篩。她也要求團隊必須做自我健康監測，定時回報健康狀況。

她表示，由於自己必須隔離到7月8日，這段期間的所有活動都無法親自出席，感到非常抱歉，不過

服務處會正常開放，歡迎民眾用訊息或電話聯繫，也希望大家都平安健康，她將在7月9日滿血回歸。

目前台北市議員已累積15人確診，除了林亮君之外，還有無黨籍黃郁芬、陳建銘、苗博雅，新黨侯漢廷，國民黨戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖、徐弘庭，民進黨王閔生、林世宗、鍾佩玲、梁文傑。