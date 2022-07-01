《綠也掀桌》

距離年底台南市長選戰，還有5個月。國民黨派出台南市議員謝龍介，挑戰民進黨籍現任市長黃偉哲，而有「虧雞福來爹」稱號的伍彩集團總裁林義豐，則仍未鬆口參選。前民進黨立委郭正亮表示，如果台南市長之戰1對1，謝龍介有實力拚到45％。

郭正亮29日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，台南市長選戰如果1對1，謝龍介有實力拚到45％。還要看虧雞福來爹及地表最偉大的里長陳永和要不要選，如果這兩個人出來選，就大亂了。而黃偉哲上次得票沒有超過40％，謝龍介此次參戰若去所有陣營串來串去，不知道是否會串出一個聯盟力量。

郭正亮接著表示，台南要看有誰登記，因為這些第三勢力還沒明朗。如果真的是1對1，謝龍介確實爆發力很強，有機會衝到45％，這對藍營來講，就算小輸。

郭正亮認為，其實國民黨應該把謝龍介拉到不分區立委，讓他在地方當市議員太浪費了，國民黨需要像謝龍介這些樣的人在立法院。