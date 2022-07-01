男子赴夜店接朋友 禁不住邀約喝一杯shot 結果酒測超標

北市一名18歲李姓男子，日前晚間接到朋友電話，對方請他到信義區夜店接他返家休息，不料，李男到夜店後，禁不起現場其他友人的邀約，也喝了一小杯shot，自認應該不致超標，遂心存僥倖騎車上路。

李男騎車雙載行經基隆路三段時，被信義分局吳興街派出所員警眼尖發現他騎車搖晃，立即予以攔查，發現其酒測值為0.19已經超標，警方依規定開罰及吊扣駕駛執照，並當場移置保管車輛。

信義分局統計，今年1至6月中旬，已取締酒後駕車149件，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕駛執照；如酒測值達0.25mg／L以上，則涉及刑法第185條之3公共危險罪，將面臨3年以下有期徒刑並得併科30萬元以下罰金，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

近日疫情趨緩，信義區飲酒場所人數逐漸回流，信義分局呼籲，民眾如遇需要飲酒場合，建議搭乘大眾運輸工具或計程車往返；如有駕車前往，也務必指定代駕或請未喝酒的親友接送，警方將持續強力取締酒駕。

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