2度落後的中信兄弟1日靠著陳文杰在7局下致勝二壘安打，率隊以8比3逆轉擊敗暫居上半季龍頭的樂天桃猿，單場雙安貢獻2打點的陳文杰也獲選單場MVP，賽後他點出關鍵，就是「相信自己」。

兄弟本周「洋投全餐」第3道端出象魔力，他在4局上被林立、梁家榮敲安先掉1分，兄弟在下半局立刻有所回應，靠著保送及陳子豪、詹子賢連續2支二壘安打，一口氣攻下2分逆轉。不過桃猿在5局上再度將領先要回，1出局滿壘時林立安打打回2分，再度要回領先。

1分落後的兄弟在7局下2出局一、二壘有人時，陳文杰敲出致勝二壘安打，送回壘上2名跑者，陳子豪再補上帶有1分打點安打，8局下兄弟再追加3分保險分，終場就以5分差逆轉。

來到上半季爭冠關鍵時刻，桃猿之前數度有點亮魔術數字的機會，但在決勝時刻一再受挫，近7場吞下5敗，現在是2連敗狀態。目前雖還位於龍頭位置，但僅領先排名第2的統一獅2場勝差，兄弟以2.5勝差排名第3。