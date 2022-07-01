臺銀人壽為回饋及獎勵保戶子女敦品勵學，培育更多優秀人才，特舉辦保戶子女獎學金抽獎活動，請保戶們把握活動期間，踴躍提出申請。

本活動採取「網路申請報名」，7月1日起開始受理申請至7月31日截止，以先報名後審查方式，保戶於線上完成申請手續，系統將自動回覆確認；臺銀人壽辦理抽獎後，中獎者接獲E-mail中獎通知後，請於期限內至網站上傳相關資料，經本公司審查文件符合後，即將獎學金電匯至指定帳戶。

詳細活動辦法可上臺銀人壽網站查詢或來電客服中心及各地分公司、服務中心洽詢。