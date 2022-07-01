LINE Pay積極拓展支付據點並提供實際不間斷的回饋便利民眾生活，宣布推出「LINE Pay玩味生活節－玩轉台灣一夏」，針對在地吃喝玩樂消費提供包括抽紅包、滿額贈或專屬優惠券等支付優惠，用戶完成指定活動條件還可抽機票，狂灑滿滿回饋「獎」不完。

即日起「天天LINE Pay日」首波活動同步開跑，康是美、麥當勞、星巴克、Uber Eats支付優惠輪番登場，強強聯手為千萬LINE Pay用戶打造更便利有感的支付新生活。暑假出遊旺季到，LINE Pay網羅超過350家品牌響應首屆「LINE Pay玩味生活節」祭好康，7月31日前用戶於活動店家付款3次並在抽獎登錄頁完成活動登錄，還有機會把華信航空國內航線機票和Klook租車3,000元折抵優惠帶回家。

「LINE Pay玩味生活節」首站集結國內逛街旅遊享樂情報，8月15日前民眾於東東市選品店、蔥澡藝術型湯屋、LAZY懶惰蟲單車咖啡等超過百家宜花東特色店家消費，筆筆可享LINE POINTS 6％回饋，點選LINE Pay「合作通路」地圖的「遊宜花東」標籤再領取30元優惠券；7月1日至8月28日止民眾於MITSUI OUTLET PARK購買商品消費滿2,000元即可抽紅包，同活動區間逢週六、日於SKM Park消費滿額立即享LINE POINTS回饋折上加折；Klook於 7月23日中午12：00至7月26日上午11：59推「飯店go爽日」快閃滿額贈LINE POINTS 5％回饋；台中PARK2草悟廣場第二彈優惠即日起一路回饋至九月。複合式的娛樂體驗使用LINE Pay支付通通能滿足。

自7月1日至7月31日止，用戶到VROOM Gokart卡丁車體驗館、E7 Play等室內遊樂場可點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「室內遊樂場」標籤，領取單筆滿300元可折30元的優惠券；自7月1日至7月31日止，密室逃脫活動店家消費滿2,000元可享LINE POINTS 100點；桌遊活動店家滿800元立即享LINE POINTS 5％回饋，喜愛各式遊樂體驗與鬥智桌遊的玩粉們不可錯過7月專屬好康。炎炎盛夏靠冰品、飲料得到救贖，自7月16日至8月14日止，LINE Pay串連小涼院霜淇淋專賣店、莉莉水果店等全台特色冰店，用戶點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「消暑冰品」標籤，可領取消費滿200元折20元的優惠券，綁定中國信託LINE Pay卡最高再享LINE POINTS 4％回饋。

7月16日至8月14日每逢週末，愛運動和戶外活動的用戶於露營用品活動店家消費滿3,000元可享LINE POINTS 200點，點選LINE Pay「合作通路」地圖中的「露營必備」標籤，可再領取單筆滿500元折50元優惠券。7月19日至10月31日止於LINE Pay合作棒球場的商品旗艦店消費，每逢週一到週五可享LINE POINTS 3％回饋，週六、週日再加碼最高共計享LINE POINTS 8％，美食街則筆筆享LINE POINTS 8％回饋。

LINE Pay更串連康是美、麥當勞、星巴克、Uber Eats打造「天天LINE Pay日」，用戶天天都能享LINE Pay回饋，首波參與品牌自7月1日起齊推優惠：週一|康是美：單筆消費滿666元享LINE POINTS 6％回饋週二、三、四|麥當勞：筆筆消費皆享LINE POINTS 3％回饋週五|星巴克：單筆消費滿150元享LINE POINTS 15點週六、日|Uber Eats：單筆消費滿299元可抽LINE POINTS 66點紅包，綁定富邦J POINTS卡再享LINE POINTS 6％回饋LINE Pay迄今提供超過39萬處遍佈全台的線上線下支付據點，而用戶敲碗許久的IKEA線上購物平台也已於6月14日正式上線，攜手LINE Pay齊送回饋，7月7日至8月6日消費不限金額享LINE POINTS 6％回饋，綁定指定銀行信用卡或一卡通MONEY再獲額外加碼的LINE POINTS 4％回饋，等同最高可享LINE POINTS 10％回饋，滿3,500元再抽紅包有機會獲得LINE POINTS 500點。