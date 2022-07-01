本周台股大跌行情，但產業類股漲跌互見，以水泥類指數上漲1.39％最強勢，玻璃陶瓷類指數下跌13.58％最弱勢。國票投顧預期下周指數在13,800-14,500點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：TWS股（真無線藍牙股）、生技股、航空股、網通股、電源相關股、半導體先進製程股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.台股的月線負乖離已高達8.87％，短線已有超跌的可能性，上次超過此一數值，要回到去年5月崩盤，當時月線的負乖離為9.24％，預期近日有落底反彈的契機。

2.大盤6月份下跌1,982點，跌幅11.79％，是少見的月線跌幅超過10％，以近10年來看，同樣的情況為2020年3月，2018年1月，而下個月份均以上漲作收，預期指數7月行情將有正向表現的可能性。

3.指數週五收盤價14,343點，開始接近整數關卡14,000點，預期下檔將有相當買盤開始防守。

4.國際油價來到近2個月低點，通膨疑慮將有改善曙光。