警方指出，今年「暑期保護青少年－青春專案」自7月1日起至8月31日止，為保護青少年安全，故針對轄內青少年易出入娛樂場所實施聯合稽查，並檢視業者是否落實消防及建築安全相關法規或防疫規範。(黃敬文攝)

暑假開始，新北市警局從今（1）日凌晨起展開為期2個月的暑期「青春專案」，為宣示新北市政府結合整體力量，共同保護青少年決心，新北市警察局副局長黃勢清親自率領著警察局同仁與教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位，在學生暑假的第一天於蘆洲分局轄內舉行「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查。

警方指出，今年「暑期保護青少年－青春專案」自7月1日起至8月31日止，其中核心稽查小組是由教育、社政、衛生、經濟、勞工、消防、工務等單位共同組成，鑑於疫情趨緩，且青少年因暑假期間無課業壓力，相對在娛樂場所活動機會增多，為保護青少年安全，故針對轄內青少年易出入娛樂場所實施聯合稽查，並檢視業者是否落實消防及建築安全相關法規或防疫規範。

警方表示。另外也針對青春專案施政重點及宣導事項，以淺顯易懂圖文、影音方式及網路互動有獎徵答等活潑又有趣的宣導方式加強推廣，使民眾瞭解政府對保護青少年的用心。

新北市警局長黃宗仁表示，為讓青少年在暑假期間有正常的休憩空間，本次透過強化擴大臨檢勤務，呼籲未滿18歲的少年深夜應盡快返家，不可留連於KTV、撞球間、PUB、夜店、舞廳、限制級電子遊藝場等營業場所，並要求業者恪遵法令，不得容留少年超過深夜零時時段，以確保青少年有安全的活動空間。