Meta（原臉書）執行長祖克伯向員工示警，嚴重經濟衰退恐降臨，2022年工程師招聘人數至少縮減三成。在此同時，產品長考克斯（Chris Cox）亦警告下半年成長將放緩，優先要務之一是讓Reels短片服務創造收入。

Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）指出，2022年工程師招聘計畫由最初的1萬人，減少至6,000至7,000人。除了減緩聘雇，Meta也將提高目標和期望，淘汰不適任的員工。

祖克伯30日在每周一次的問答時間向員工表示，「要我打賭的話，這可能是近代史最嚴重的經濟衰退之一。」

此外，考克斯在內部備忘錄示警Meta正處於艱難時刻，預期2022年下半年成長將減弱，要求員工做好準備。

考克斯指出，「我必須強調目前處於危急時刻，而且逆風強勁。我們必須在成長減速的環境下完美地執行任務，且團隊不應該預期會有大量的新工程師和預算湧入。」

考克斯點出Meta應加強投資的六大領域，包括元宇宙產品、人工智慧（AI）、通訊、持續推動Reels、貨幣化和符合新的隱私權要求。

他表示，公司最大的營收挑戰是隱私權政策改變打擊廣告業務，以及總體經濟壓力。盡快讓視訊短片產品Reels創造獲利，是優先要務之一。

Reels為Meta用來抗衡TikTok的產品，考克斯透露，用戶對Reels的興趣激增，美國與全球用戶花在Reels的時間倍增，用戶增加有助公司提升獲利。

考克斯在備忘錄指出，元宇宙平台Horizon Worlds與虛擬替身（avatar）依然是優先要務之一，目前的重點在於執行。

考克斯表示，Meta也發現在通訊服務和應用程式內購物工具提升營收成長的機會，後者可望抵銷蘋果更改隱私權政策造成的損失。