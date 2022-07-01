由承億集團斥資近10億元打造的五星級飯店新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」，預計今年8月份正式試營運。承億集團今（1）日搶先釋出承億酒店的三大亮眼，包括全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池、擁抱港灣海景的主題餐廳與高空池畔酒吧，以及亞洲新灣區的文化客廳！

承億酒店將以新型態旅遊體驗，呈現高雄的人文底蘊、城市閱讀力及刻畫港都夜生活的新標桿，預料開幕之時，將成為台灣飯店界最受矚目的焦點！

亮點一，就是網路討論度最高的、全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池！高雄承億酒店位於24樓的無邊際泳池，不僅為「全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池」，泳池的透明側邊將讓游泳者如同在高空中飛翔般漂浮在港都市景上；下午時分更可自高空池畔邊一覽西子灣夕陽美景，夕陽懸日在海洋上照映港灣連成海天一線，可望成為另一個台灣國際知名朝聖點。

承億集團董事長戴俊郎親臨現場後感嘆表示：「以山海河港為畫框，以晚霞為幕，當你閱讀著台灣最美夕陽的同時，自己也身在別人眼中那片最美的風景。」

亮點二是，擁抱港灣海景的主題餐廳、高空池畔酒吧！承億酒店24樓的無邊際透明泳池，除可眺望港都最美夕陽之外，畔邊的餐飲空間將有二間風格酒吧餐廳進駐，包含以板前料理提供日式烤物串燒，搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳，餐廳名取自唐詩：「半酣得自恣，酩酊歸太和。」意在打造都市叢林裡的忘機之處，以白日風景夕陽晚霞下酒，酒不醉人人自醉。

另一邊則是時下潮流年輕人最愛的風格調酒系酒吧「RAR BAR」，除了是高雄唯一的高空懸眺無邊際透明泳池池畔酒吧之外，亦是全台唯一五星級酒店內第一間以Cyberpunk為設計風格的調酒BAR。

亮點三是，亞洲新灣區的文化客廳！自一樓接待入口處的書牆走入，承億酒店將飯店大廳設定在25樓，讓港灣美景、光影變換及西望柴山、東眺大武山的山稜線交織為圖，作為酒店旅客專屬的地景閱讀，挑高樓層的飯店大廳，窗前一側將是承億酒店為旅客準備的茶軒，以一席茶香、一片風景迎接遠道而來的旅人，屆時，除了茶香四溢的旅客大廳，大廳中心將有書籍延伸為牆的閱讀廣場、藝術裝置及擺件緩緩訴說一場台灣之旅，讓閱讀不只是紙本閱讀，而是多元體驗的情感蔓延。

承億集團表示，RAR為電腦解壓縮檔名，承億酒店將其拆解為Release、Alcohol、Relax，以風格調酒為平常高壓的都市生活解壓縮，搭配科幻迷離的Cyberpunk室內設計，RAR BAR將重新刻畫港都時尚潮流夜生活標竿。RAR BAR除了提供經典調酒及創意特調外，也將在中午、下午茶時分提供質感輕食料理，讓白日夜晚各自精彩。

承億酒店共有208間客房之外，還有主題自助吧餐廳「日全食O Day」，以無國界美饌為主打，同時嚴選當季食材、米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）操刀主理的法式餐廳「Papillon」、及高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」。

不僅擁有豐富的餐飲空間，由台灣知名獨立書店品牌「青鳥書店」與文化媒體Verse共同經營的「承風青鳥」，也是承億酒店的一大亮點；而酒店22樓亦有頂級SPA品牌「澄SPA」進駐，將提供旅客在都市叢林中、一處舒適放鬆的優雅靜謐空間。

另外，承億酒店攜手台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」打造的三層樓宴會廳，早已在網路引起熱烈討論，目標是成為南台灣一站式奢華婚禮體驗的代名詞！