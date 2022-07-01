英國一名7歲女童每當媽媽上網購物時，就會坐在一旁觀望，久而久之便記下信用卡密碼。某次趁著家人不注意時搖身一變「課金玩家」，累積破萬消費紀錄，小小年紀就把過目不忘的能力用錯地方，直到現在「黑歷史」還是常被爸媽拿出來調侃。

綜合外媒報導，英國7歲小神童伊莉莎白（Elizabeth）學習能力之快，只不過是平時觀察媽媽網購買東西，對信用卡也沒特別概念，無意間記住了交易網站PayPal的支付密碼，卻將這番小聰明投資在電玩遊戲《機器磚塊》(Roblox)上。

2019年，一家4口參加了知名搖滾音樂盛事「懷特島音樂節」(Isle of Wight Festival)，伊莉莎白趁著父母享受音樂的同時，瘋狂上網打遊戲「課金」，不知不覺消費了將近500英鎊(約17,000元台幣)。

母親亞曼達(Amanda)回憶道，事後看到帳單差點沒暈過去，當下氣到快哭，經過與孩子的冷靜溝通，只記得流了很多眼淚，還不停說抱歉，畢竟她是我女兒，我相信她已記取教訓，不會再有第二次。但是，我還是堅定的說「身為一名財務經理，絕對不會幫妳付那筆錢!」