迎接暑假來臨，屏東海生館全新打造大洋池環繞沉浸式投影，實景與影像融為一體，視覺震撼感十足。（謝佳潾攝）

迎接暑假來臨，屏東海生館推出「魟魚飛行日誌」限定活動，搭上特別設置的魟魚班機，讓遊客與魟魚一同徜徉大海，感受海底遼闊又多樣的景色。（謝佳潾攝）

迎接暑假來臨，屏東海生館全新打造大洋池環繞沉浸式投影，實景與影像融為一體，視覺震撼感十足，同時推出「魟魚飛行日誌」限定活動，搭上特別設置的魟魚班機，讓遊客與魟魚一同徜徉大海，感受海底遼闊又多樣的景色。

屏東海生館指出，館內育有10餘種魟魚，分別展示在台灣水域館、珊瑚王國館、世界水域館，不僅能見度高，其優游的可愛模樣也很吸睛，不過多數遊客對魟魚的種類與特色十分陌生，因此決定趁暑假推出「魟魚飛行日誌」限定活動，讓遊客好好認識牠。

海生館發現遊客最喜歡在大洋池拍魟魚，所以特地全新打造大洋池環繞沉浸式投影，海生館表示，虛實整合的環繞沉浸式投影場域，讓遊客一踏入就能感受到被大洋包圍的寧靜感，並透過投影認識不同種類的魟魚。

此外，館方還在海藻森林3樓廊道打造魟魚航班打卡裝置，遊客可隨著各種拍照裝置，包含航班時刻表、出境口立牌等，體驗出境氛圍，隨著登上魟魚航班、下潛到海底世界後，緊接穿越大洋、珊瑚礁、藻林海域，彷彿魟魚般飛翔在海洋中，感受不同海底景色與各種魟魚的曼妙姿態。

解說員說，身為軟骨魚類的魟魚，常被稱為「海中飛行者」，從遠古時代就出現在地球上，不僅種類繁多，棲息海域也分布極廣，從溫帶海域到淡水都有魟魚的身影，當中燕魟在海中優游的身影，因翅膀形狀的胸鰭及上下擺動方式，如同在寬闊的海中飛行一般，優雅姿態最令人著迷。

解說員推薦，海生館每天有3場大洋池餵食解說，在解說員的帶領下，遊客能更深度認識魟魚的生態知識，以及觀察魟魚進食的萌樣。