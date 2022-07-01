繼竹筴魚、白帶魚外包裝遭檢出新冠病毒後，今再傳出銷至澳門的芒果遭檢出新冠病毒，食藥署表示，若指揮中心評估有檢驗需要，將會配合檢驗。對此毒理專家招名威表示，唯一可能就是確診者直接在水果上打噴嚏。

《澳門日報》報導指出，台灣上月29日進口的100公斤芒果驗出新冠病毒陽性，立即啟動緊急應對，將20箱物品全數封存銷毀，未有流入市面情形。

由於此前竹筴魚、白帶魚遭陸方驗出新冠病毒，如今又傳出芒果也「確診」，食藥署強調前兩項已派員執行檢驗，國內34支檢體都未陰性，若指揮中心認為芒果也需要檢驗，同樣都會配合。

招名威對此也發表看法，表示先不論是否真有病毒，目前全球尚無吃染新冠食材而確診的案例，主要還是在病毒傳播途徑為飛沫感染，食材上病毒不會沒事飄起。

招名威表示，很多個案確診，當下也未必能篩檢出來，因牽涉到當時的病毒量，此次被驗出有大量病毒在水果表面，他只能想到是有確診者直接對著芒果打噴嚏。招名威說，台灣出口的水果都經過數天，理應上就算真有病毒，也應該都死得差不多才對，認為病毒不一定是來自台灣，也質疑對方檢疫SOP是否正常、數據是否正確。