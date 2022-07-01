投信法人指出，VinaCapital統計，第一季胡志明指數成份企業獲利年增率為29％，預估2022全年亦可以達到此獲利成長水準。MIBG Research亦預估，2022年越南房地產、零售、出口、銀行等行業將有25～40％的增長。整體來看，越南股市長線看好，投資人可分批布局。

日盛越南機會基金研究團隊表示，企業獲利提供了越南股市有效支撐力。市場預期越南今年可維持宏觀經濟穩定，第二季企業獲利增長樂觀，現階段股市估值極具吸引力，惟全球通膨升溫、聯準會加速緊縮資金等因素使得外部市場存在部分擔憂。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，國際貨幣基金組織（IMF）報告，越南今年GDP成長預期為6.05％，與財政部的預期相符，同時在2023～2027年期間，IMF認為越南的經濟成長將領先東南亞，GDP規模有望在2027年追上泰國，來到6,900億美元。

越南大盤近來持續呈現整理格局，市場流動性尚未回升，張晨瑋指出，但就越南券商預期，不少基本面良好個股，第二季業績可望延續第一季強勁成長力道，部分個股甚至存在利潤翻倍的機會，具備長期成長的潛力，投資人可持續觀望市場流動性能否回升，進而帶動大盤走勢。

富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，短線震盪無礙中長線股市趨勢向上，此時反而提供投資人逢低加碼的好時機。