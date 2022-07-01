中華郵政公司為介紹臺灣近代傑出作曲家，訂於111年7月6日特以鄧雨賢、許石、楊三郎及周藍萍4位先生為主題，發行郵票1套4枚，面值皆為12元，郵票圖案採作曲家肖像結合其創作的曲譜。

圖案簡介如下：

一、鄧雨賢：一生創作近百首膾炙人口的作品，致力於採集民間歌謠融入創作，被譽為「臺灣歌謠之父」，代表作有〈閒花嘆〉、〈四季紅〉、〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉等。

二、許石：推廣臺灣歌謠不遺餘力，曾成立「許石音樂研究社」，譜寫中西融合的《臺灣鄉土交響曲》，代表作有〈安平追想曲〉、〈南都之夜〉、〈鑼聲若響〉、〈夜半路燈〉等。

三、楊三郎：曾組「黑貓歌舞團」全臺巡演，以和聲小音階綴以藍調節奏，開創嶄新臺語流行歌曲風格，代表作有〈望你早歸〉、〈秋風夜雨〉、〈孤戀花〉、〈港都夜雨〉等。

四、周藍萍：畢生創作數百首歌曲及電影音樂，曾獲金馬獎和亞洲影展最佳音樂獎殊榮，代表作有〈綠島小夜曲〉、〈美麗的寶島〉及電影配樂《梁山伯與祝英台》、《水上人家》等。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於7月4日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。