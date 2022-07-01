在通膨與升息陰霾罩頂下，美股結束慘淡的上半年，其中標準普爾500指數累跌逾20％，寫下1970年來表現最差半年紀錄。若以季線來看，以科技股為主的那斯達克指數則是狂瀉超過兩成，創2008年金融海嘯後最糟單季表現。

美股周五進入下半年首日交易，一開盤雖然走低，但之後多在平盤附近游走。美光則因財測不佳，股價下跌近4％。周四受經濟數據不佳，美股主要指數收盤跌幅介於0.8％到1.3％之間。

回顧今年上半年，標普500大跌20.6％、道瓊指數也跌逾15％，那指跌幅更深達30％。就季線而言，道瓊與標普500分別跌11.25％與16.45％，均創2020年首季最糟一季，那指挫低22.4％，更改寫2008年最慘一季紀錄。

通膨居高不下、聯準會被迫激進升息，加上俄烏戰爭嶼中國抗疫封城等一連串利空襲擊，導致美股深受重擊。 Homrich Berg財富管理公司投資長蘭恩（Stephanie Lang）表示，前所未有的疫情，引發前所未有的財政和貨幣應對措施。如今需求激增與供應鏈受阻創造的完美風，加上出現幾十年來未曾見過的通膨飆升，使得Fed甚至都顯得措手不及。

因此她認為，市場正在被迫適應Fed企圖加速升息與經濟趨緩的新現實。

今年稍早美債殖利率飆升與處在歷史高位的股票估值，令科技股雲集的那指出現崩跌，與去年11月22日創下的歷史高點相比，該指數已暴跌超過31％。部分大型科技股像是網飛股價已狂瀉71％、蘋果與Alphabet也各自吐回23％與24.8％，臉書母公司Meta則跌掉52％。

展望後市，市場看法好壞不一。Sanders Morris Harris董事長波爾（George Ball）指出，在Fed被迫採取抗通膨措施下，標普500料在3,100點左右觸底。

Payne資本管理公司顧問賈西亞(Courtney Garcia)看法則相對樂觀。他說過去史上曾出現幾次像今年上半美股跌幅超過15％，不過到下半年反而有不錯表現，平均漲幅約24％。