在歐洲央行（ECB）準備啟動11年來首度升息之前，歐元區周五（1日）公布6月通膨率、結果年增8.6％，再度改寫歷史新高紀錄。

根據歐盟統計局（Eurostat）發布數據顯示，歐元區19個成員國的6月消費者物價年增率達8.6％，高出5月的8.1％，並超越市場預期的8.4％。

德國本周稍早公布6月通膨率為7.6％，略低於5月，也讓市場頗為意外。不過專家解釋這是因為該國政府提供補貼，以減緩能源價格上漲對物價造成的衝擊，事實上德國通膨尚未見頂。

此外法國與西班牙6月通膨率則雙雙刷新紀錄，其中後者更衝破10％門檻，為1985年來首次。

矢言將壓制物價飆漲的ECB，預料在7月21日召開決策會議後，將宣布11年來首次升息。該央行過去還曾提到在9月集會時，它會再度調高利率，這也意味ECB主要利率在今年可望回到正值。該利率自從2014年就處於負值。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）本周稍早曾發布鷹派言論，她在當時提到如果通膨前景不見改善，央行將有足夠理由繼續加速升息舉動。

不過在憂心歐洲經濟在未來數月恐將陷入衰退，使得外界對於ECB貨幣政策前景仍有許多質疑。如果該央行大舉加快升息，這對原本已經趨緩的歐洲經濟將再度造成傷害。

最近多項數據指向歐洲經濟已經失去成長動能，目前分析師更關注的是歐元區能否躲過衰退命運。Berenberg經濟學家預測歐元區經濟在2023年將萎縮0.8％。

不過截至目前為止，ECB官員對於衰退一事則多避而不談。拉加德先前認為今年歐洲經濟可望持續成長。該央行曾在6月預估今年歐元區GDP成長率將為2.8％。ECB將在9月發布GDP最新預測。不過ECB也強調經濟成長放緩是歐元區當今面臨的主要風險，因此他們將會密切關注。該央行首席經濟學家朗恩（Philip Lane）認為歐洲目前面臨的兩大風險分別是通膨持續延燒與經濟可能放緩。