「反萊豬醫師」蘇偉碩2020年不滿蔡政府開放萊豬，發表萊劑恐危害健康等諸多言論，被衛福部依違反《食安法》散布不實訊息提告，高雄地檢署6月24日不起訴蘇偉碩。蘇偉碩舉行記者會要求衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅1周內公開向反萊豬的民意道歉，否則提告。據指出，蘇偉碩1日發出採訪通知，表示將偕同妻子王文心博士於下周一(7月4日)上午10時到台北地檢署控告陳、吳2人誣告罪。

據了解，蘇偉碩認為，高雄地檢署不起訴處分書認定衛福部食藥署發新聞稿明知他引用資料皆有所本，顯無違反食安法的主觀犯意。陳時中、吳秀梅2人卻虛構他有違法犯意向警政署告發，2人誣告犯意、犯行明確，而且陳、吳2人未在期限內道歉，因此提告，並擬求償百萬。

蘇偉碩2020年10月頻頻在Youtube、臉書社群、立法院公聽會宣講「人體食用萊克多巴安殘留豬肉有影響精神健康的風險，會影響腦部及胎兒發育」、「呼吸就可能吸到萊劑」、「可能與自閉症有關」，遭衛福部認定散布不實訊息予以告發。

案經高雄地檢署1年多偵查後，檢察官認定蘇的言論縱有聳動不實、過度渲染，但並全然非出於惡意，不構成犯罪，於6月24日偵結，將蘇處分不起訴。蘇6月27日舉行記者會，要求衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅2人需於1周內公開向反萊豬的民意道歉，否則北上提告。

蘇偉碩指出，蔡政府強行開放萊豬，但當時反萊豬民意很強，衛福部為了護航蔡英文及鎮壓反對萊豬意見，明知他沒有違反食安法，硬是要告發，浪費司法資源。蘇偉碩並批評蔡政府惡意查水表，鎮壓反萊豬的民意。