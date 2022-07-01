天王周杰倫和女星昆凌結婚後，目前育有一兒二女，在成為人夫和多了父親的身分後，他也變得更親民，和剛出道時給人距離感的形象改變很多；最近周杰倫才曬出深夜愛妻昆凌下廚做消夜的放閃照，今（1）日晚上再用中英文雙語曬好消息，睽違6年的新專輯，6號中午12點要在YouTube首播「最偉大的作品」。

周杰倫和昆凌結婚多年還是相當恩愛，最近他深夜在IG限時動態放閃，上傳一張由老公視角拍攝昆凌正在替他做消夜的照片，細看還發現昆凌手上戴著鑽戒，亮到閃瞎一片粉絲；在1日晚上周杰倫又公開好消息，讓多年鐵粉都快喜極而泣。

最近周杰倫深夜在IG限時動態放閃，上傳一張由老公視角拍攝昆凌正在替他做消夜的照片，細看還發現昆凌手上戴著鑽戒，亮到閃瞎一片粉絲。(圖/ 摘自周杰倫IG)

因為周杰倫睽違6年沒推出新專輯，不久前才證實預計7月發行，在他最新發文中看到，以中英文公布好消息，「哥的新專輯，最偉大的作品7/6號中午12:00 YouTube首播 My new music video debuts on YouTube at 12noon (+8UTC) on the 6th of July.」。

大票網友看到周杰倫好消息都相當興奮，紛紛在底下熱情留言，「超期待新歌首播」、「終於要來了，等6年了」、「這次是真的嗎」、「最偉大的作品，只有哥敢取這名字」。