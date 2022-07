天王周杰倫和女星昆凌結婚後,目前育有一兒二女,在成為人夫和多了父親的身分後,他也變得更親民,和剛出道時給人距離感的形象改變很多;最近周杰倫才曬出深夜愛妻昆凌下廚做消夜的放閃照,今(1)日晚上再用中英文雙語曬好消息,睽違6年的新專輯,6號中午12點要在YouTube首播「最偉大的作品」。

周杰倫和昆凌結婚多年還是相當恩愛,最近他深夜在IG限時動態放閃,上傳一張由老公視角拍攝昆凌正在替他做消夜的照片,細看還發現昆凌手上戴著鑽戒,亮到閃瞎一片粉絲;在1日晚上周杰倫又公開好消息,讓多年鐵粉都快喜極而泣。

因為周杰倫睽違6年沒推出新專輯,不久前才證實預計7月發行,在他最新發文中看到,以中英文公布好消息,「哥的新專輯,最偉大的作品7/6號中午12:00 YouTube首播 My new music video debuts on YouTube at 12noon (+8UTC) on the 6th of July.」。

大票網友看到周杰倫好消息都相當興奮,紛紛在底下熱情留言,「超期待新歌首播」、「終於要來了,等6年了」、「這次是真的嗎」、「最偉大的作品,只有哥敢取這名字」。