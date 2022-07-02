日本多處近日天氣炎熱，政府雖昨天解除對東京電力公司轄內發出的「電力供需窘迫注意報」，但研判今夏電力供需持續嚴峻，因此時隔7年呼籲全國今天起到9月底止盡量節約用電。

日本政府到昨天為止持續4天對東京電力公司供電轄內發布電力供需窘迫注意報。因為研判電力供需可迴避窘迫的情況，因此於昨天下午6時（台灣時間5時）解除電力供需窘迫注意報。

今天日本各地持續酷熱，東京電力公司轄內的電力供應的使用率從上午10時半到上午11時之間是94%。在太陽漸西沉太陽能發電力降低的傍晚時分，供電趨於嚴峻，不過，今天（7月1日）以後，原本停止運轉的火力發電廠將重啟，因此日本政府預估可確保穩定供電。

如果是出現10年一見的酷暑的情況，日本的東北、東京、中部、北陸、關西、中國、四國、九州等地的電力公司轄內的備轉容量率可能達3.7%，雖然高於穩定供電所需最低限3%，但供電情況仍嚴峻。

因此，日本政府上個月召開相關閣僚會議，決定要籲請全國民眾節約用電。這是日本政府時隔7年籲請全國民眾節約用電，期間是今天起到今年9月底為止。

日本政府呼籲民眾，冷氣機等要適當的使用，不需用到的電燈等就關閉，在不勉強的範圍內盡量配合節約用電。

從今天起，家庭或企業如果採取具體的節約用電措施的話，資源能源廳估算出電力削減率。譬如，夏季家庭用電電力耗費最多的是冷氣機。如果人在室內的話，將溫度的設定由26度調高至28度的話，使用電量可減少5.4%。

此外，冷氣機的濾網如果清除灰塵的話，電量的削減效果約是1.9%。室內房間的照明設備亮度調降、不需用到的照明設施關掉、電視機可切換至省電模式降低螢幕亮度、沒在看電視就關掉電視的話，分別可節省用電2%。

群馬縣桐生市今天下午2時26分（台灣時間下午1時26分）許觀測到氣溫高達攝氏40.4度。群馬縣伊勢崎市今天下午3時半許觀測到氣溫攝氏40.3度。今天共有6處觀測到攝氏40度以上，氣溫飆至攝氏40度的地方共6處，是日本氣象觀測史上最多的紀錄。