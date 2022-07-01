產油國聯盟OPEC+周四（6月30日）同意8月每日增產64.8萬桶原油，與其6月初宣布的增產計畫相符。此舉雖為美國總統拜登7月中訪問沙烏地阿拉伯鋪路、有助於緩解兩國緊繃關係，但這對於減緩供應擔憂的幫助有限，原因是部分成員國難以達到產量配額要求。

沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯帶領的產油國（簡稱OPEC+），周四決議8月增產幅度與7月相同。這是OPEC+自俄烏開戰以來舉辦的第五次會議，此戰事推升油價八年來首度突破100美元。

OPEC+宣布7月與8月每日增產64.8萬桶，遠高於先前的每日約40萬桶原油。但分析師表示，儘管OPEC+努力將增產幅度提高50％，但該聯盟恐怕難以達到他們設定的生產目標。

近幾個月以來油價持續上漲，連帶推升全球各地通膨，其中部分原因便在於數個OPEC+成員國原油產量無法達到生產配額要求。