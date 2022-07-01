歐盟30日同意針對加密通貨開創性立法來監管，因為最具代表性的比特幣價格崩跌引發許多問題，加密市場又涉及洗錢等亂象，外界要求主管機關規範加密市場的壓力不斷增加。

歐洲議會和歐盟各成員國代表經過長期討論，終於就「加密資產市場」（MiCA）法案達成協議，預期2023年底實施。

在議會裡主導監管加密通貨討論程序的議員貝格（Stefan Berger）說：「今天我們給加密資產這個蠻荒西部帶來秩序，設定明確法律打造一個和諧市場。」

他指近期數位貨幣價格大跌，向大家展示出這個市場的高度風險和投機性炒作，對此採取行動來監管是十分重要。

他表示議會同意在未來，要求加密資產供應商公開其挖礦所消耗的能源，和對環境影響等資料。

歐洲議會議員烏塔森（Ernest Urtasun）說，MiCA將是全球首個針對加密資產定出的綜合性監管制度，包括各種有力措施打擊各種弊病和人為操控。

他指出未來加密資產企業會被歐盟各成員國的主管機機監管。若投資人權益保障與金融市場穩定等情況受到威脅，歐洲證券及市場管理局（ESMA）將有權力去採取行動。

在MiCA規範下，加密資產的發行者和相關服務的供應商，在歐盟內部必須符合資本與消費者保護法等規定才能得到「通行證」去服務客戶。

美國與英國為兩大重要加密資產中心，但目前仍未通過類似法令。

穩定幣TerraUSD和與之關聯的加密通貨Luna價格在5月崩盤後，美國重要的加密通貨借貸平台Celsius Network凍結用戶提款與轉帳，令整個加密市場承受極大壓力。

全球市值最大加密通貨比特幣30日每枚價格跌破1.9萬美元，跟去年11月近6.9萬美元高點相較累跌逾七成。