日本央行1日公布季度全國企業短期經濟觀測調查（簡稱「短觀」），在輸入成本上揚及中國清零封控打亂供應鏈的衝擊下，大型製造業的景氣信心指數跌到去年3月來新低，接連2個季度惡化。

通膨壓力不僅襲向企業，也威脅一般家庭荷包。作為全日本物價先行指標的東京核心消費者物價指數（CPI），6月續創7年來最大升幅，預告未來幾個月日本通膨還將繼續升溫。日銀周五發布的最新短觀調查顯示，截至6月該季大型製造業信心指數，從前季的14跌至9，觸抵2021年3月來最低，也不及市場的預估中值13。

日銀官員在新聞簡報會上指出，受調製造業者列舉多項業務受創的因素，包括原物料成本上漲、上海實施嚴格的防疫封控限制供應、汽車減產等等。

所幸截至6月該季的日本大型非製造業信心指數，由前季的9升至13，與市場預估中值14相去不遠。

調查還提到，日本大型製造業的輸入與輸出價格，觸及1980年來最高水位。不過分析師表示，這不代表日銀會立即收緊貨幣政策，日銀官員認為目前的高通膨情況不會持久。

但從這份最新短觀報告來看，日企的通膨預期升高，預測近日物價上漲的壓力還將持續。這與日銀總裁黑田東彥的看法背道而馳，他認為當前的成本推動型通膨（cost-push）只是暫時性。

日銀預定7月20-21日召開貨幣政策會議，周五出爐的短觀報告，會是日銀決策重要的參考依據之一。

接受短觀調查的企業預期，通膨年率上看2.4％，高於3月公布的估值1.8％。在此同時日本官方公布，6月東京核心CPI年增2.1％符合預期，為2015年3月來最大增幅。5月數據年升1.9％，升幅也是7年新高。