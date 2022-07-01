民進黨要派誰參選新北市長尚未明朗，港媒《中評社》指出，綠營人多是能閃則閃，並沒有像過去一樣搶破頭，反而有點「互相禮讓」的感覺。

《中評社》1日的報導指出，曾被點名參選新北市長的民進黨人選，包括林佳龍、潘孟安、林右昌；另外還有羅致政、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧，以及余天、林淑芬等人。

《中評社》報導說，首先，林佳龍沒有意願，且話幾乎都說開了，還直接嗆黨內高層內定人選的說法非常不好！

另外，屏東縣長潘孟安意願不高，林右昌則因同派系大師兄林佳龍已表態要選台北市，擔心同一派系搶雙北，觀感不佳，不敢積極表態。

接下來可以思考就是耕耘地方的立委，傳出英系、蘇系有共識要推羅致政參選，羅日前受訪雖然說他願意接受安排，但也間接透露出要就要快，再拖下去對選情不利。

《中評社》強調，民進黨也知道新北市這一局要贏機會不高，否則早就一堆人搶著選，目前反而有點互相禮讓的感覺。