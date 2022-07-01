高學歷正妹YouTuber愛莉莎莎去年因為「肝膽排石法」槓上台大兒科醫師「蒼藍鴿」，引發爭議，更遭挖出世大運期間搭訕選手被罵到臭頭，她也感嘆自己「被全台灣罵成婊子」，但她還是振作起來，繼續經營個人頻道；愛莉莎莎3年前在台北萬華買套房，最近又驚喜開箱「第二棟房子」，和粉絲分享換新房子的喜悅。

儘管愛莉莎莎去年陷入低潮，但她沒有就此放棄，還是振作起來繼續拍攝影片，目前YouTube頻道粉絲超過120萬；1日她上傳最新影片「又買房了？！開箱我的第二棟房子」，3年前她買下台北萬華的套房，就有拍片分享內部裝潢，如今又買下第二棟，讓網友都很驚訝。

影片中愛莉莎莎透露，老家在新北市，因為工作幾乎每天都要進台北，讓她一直想要在台北有自己的窩；她發現3年前買下的小套房，已經快要不夠放她的東西，決定要買2倍大的房子，剛好萬華套房貸款快繳完，要小屋換大屋，賣掉套房買第二棟。

從畫面中看到愛莉莎莎新房子格局為2廳3房2衛，目前還沒有裝潢，她已經規劃好要有客廳、工作室、臥室、更衣室等，對於第二棟房子非常滿意，很期待能早點搬進來住；而廣大網友也都很驚訝，沒想到愛莉莎莎年紀輕就那麼會賺，「恭喜，期待裝潢完」、「雖然莎莎講話很直，但不得不佩服，很有理財與賺錢的頭腦」、「認同莎莎買房理念，恭喜」。