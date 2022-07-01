國民黨提名前立委柯志恩參選高雄市長，她打著「陽光女孩」的正面形象，將對決民進黨籍市長陳其邁。前民進黨立委沈富雄對此表示，柯志恩是天生的候選人，到了高雄，不用很費力、就自然而然地整合了。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯志恩浮上檯面，接受高雄市長選戰提名，她表現得多好，她是天生的候選人，人家怎麼修理，她都沒事。況且柯志恩到了高雄，人緣多好˙啊，不用很費力，就自然而然的整合了，大家跟她一起拍照、甚至一起掛看板。

至於桃園市長選戰，沈富雄指出，國民黨不要太在乎民進黨的桃園市長參選人林智堅在幹什麼，他講什麼、做什麼、是不是落跑，不要理他。國民黨要集中全力，把張善政扶起來，張善政的條件、履歷、一路的豐功偉績，他不否認，但是這樣不一定會當選；因張善政在桃園的整合部分，當地的地方公職人員似乎沒有人很熱情地去擁抱張善政。沈富雄對此建議，國民黨要舉全黨之力、把所有資源，不管什麼派系、什麼藍，都要下去幫張善政，若不如此，張善政再這樣選下去，不會贏。他強調，國民黨若贏了桃園，就贏了全台灣，但若輸了桃園，什麼都不用講。